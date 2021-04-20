И.о. премьера Ливана заявил, что страна находится на грани краха

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб обратился в понедельник за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива. Как передал новостной портал El Nashra, находящийся с визитом в Дохе (Катар) и.о. главы правительства сообщил, что его страна находится на грани краха, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ливан погружается все глубже в темный туннель, из которого не видно выхода, - заявил он. - Поэтому мы постучали в двери Катара и будем пытаться достучаться до других арабских братьев в надежде, что они нас примут".

По словам Диаба, "тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета". Причиной экономического коллапса и.о. премьер-министра назвал "коррупцию, царившую в высших эшелонах власти на протяжении десятилетий, и ошибочную политику заимствования".