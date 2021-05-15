В Ираке в результате ДТП погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате крупной дорожной аварии в Ираке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что ДТП произошло на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна. Минивэн столкнулся с пассажирским автобусом, после чего обе машины загорелись. Большинство находившихся внутри людей не смогли выбраться наружу и сгорели заживо.

По предварительным данным, причиной аварии стало значительное превышение скорости и невнимательность водителей транспортных средств.

Прибывшим на место спасателям удалось вызволить живыми трех человек. Начато расследование произошедшего.