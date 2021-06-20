Военная база на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу
Иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, по Айн-аль-Асад, расположенной в иракской провинции Анбар, было выпущено по меньшей мере две ракеты. Регион Аль-Багдади, на территории которого находится база, полностью блокирован силами безопасности, ведутся поиски устроивших атаку.
О возможных разрушениях или пострадавших в результате ракетного обстрела сообщений не поступало.
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