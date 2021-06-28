В Ираке обстреляли ракетами электростанцию

Теплоэлектростанция подверглась в воскресенье вечером ракетному обстрелу в Ираке. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на ТАСС, сообщил новостной портал Shafaq news.

По его данным, удар по предприятию в районе города Самарра (провинция Салах-эд-Дин, в 125 км к северу от Багдада) был нанесен из систем залпового огня. В результате атаки серьезный ущерб причинен оборудованию энергоблока - из строя выведен паровой котел. О пострадавших в результате диверсии информации пока не поступало.

Как передает телеканал Al Arabiya, ответственность за вылазку уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

Кроме того, к востоку от Багдада в результате диверсий был выведен из строя участок высоковольтных линий. Об этом передает телеканал As Sumariyah со ссылкой на заявление министерства электроэнергетики арабской республики.

По его данным, неизвестные подорвали несколько опор ЛЭП в районе города Бани-Саад в провинции Дияла на востоке Ирака. О масштабах причиненного ущерба ведомство информации не предоставило.