Правитель Дубая издал указ о реструктуризации Совета свободных экономических зон эмирата

Правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум издал указ о реструктуризации Совета свободных экономических зон эмирата. Об этом в понедельник сообщило Информационное агентство ОАЭ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, указ предусматривает обновление состава Совета свободных экономических зон эмирата Дубай и включение в него представителей ряда государственных и коммерческих организаций. Так, членами совета теперь являются генеральные директора таких компаний, как Dubai Aviation City Company, Dubai Multi Commodities Centre и Meydan City Corporation. По информации агентства, указ вступает в силу с 1 января 2022 года.

По мнению экспертов, реструктуризация совета призвана задействовать ресурсы крупнейших компаний эмирата и расширить возможности для новых инвестиций. Также стало известно, что в состав совета войдут руководители Агентства государственной безопасности Дубая, торгово-промышленной палаты и департамента экономики и туризма эмирата.

Дубай разделен на 24 свободные экономические зоны различной специализации. Наиболее крупной является свободная экономическая зона Дубайского товарно-сырьевого центра, ежегодный рост которого составляет 30%.