Король Саудовской Аравии назначил наследного принца премьер-министром

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда главой кабинета министров королевства. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, король Саудовской Аравии издал указ о назначении наследного принца премьер-министром.

Вместе с тем в указе монарха подчеркивается, что "заседания правительства, на которых король присутствует лично, будут проходить под его (короля) председательством".

Также указом саудовского короля министром обороны страны назначен Халед бен Сальман бен Абдель Азиз.