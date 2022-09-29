Валютные резервы Ирака достигли рекордных $87 млрд

Валютные резервы Ирака достигли рекордного в современной истории страны объема, превысив $87 млрд. Об этом в четверг сообщил иракский Центральный банк (ЦБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Валютные резервы страны составляют на сегодняшний день более $87 млрд, что является самым значительным объемом, которого когда-либо достигал Центральный банк", - говорится в специальном заявлении ЦБ Ирака, которое привело информационное агентство INA.

По словам советника Центробанка Ихсана Шамрана аль-Ясари, "сам по себе этот объем не является показателем успешной или восстанавливающейся экономики". Однако, добавил он, валютные резервы свидетельствуют о финансовой дисциплине государственных органов, так как каждое неконтролируемое расходование средств государством косвенно влияет на валютные резервы страны и сокращает их".

В конце прошлой недели премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что валютные резервы страны к концу нынешнего года достигнут отметки в $100 млрд.