В Катаре сообщили о прогрессе в вопросе освобождения заложников в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Глава правительства и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил о прогрессе в вопросе освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом премьер-министр Катара сказал в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне, передает Trend.

Согласно информации, переговоры проводились с участием глав разведок Египта, Израиля и США.

Премьер подчеркнул, что достигнутый прогресс, вероятно, позволит вернуть ситуацию к нормальному ходу или, по крайней мере, положить основу для дальнейших шагов. Он отметил, что текущий этап переговоров между Израилем и ХАМАС, с участием посредничества Египта, Катара и США, может в будущем привести к устойчивому прекращению огня в секторе Газа.

Глава правительства также сказал, что освобождение всех израильских заложников станет ключевым условием для потенциального соглашения. Он также выразил намерение представить проект соглашения представителям ХАМАС с целью добиться их позитивного и конструктивного участия в процессе.