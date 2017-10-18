Беларусь рассчитывает по итогам 2017 года достичь товарооборота с Турцией в $1 млрд. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с турецкой делегацией во главе с министром развития Турции Лютфи Элваном, сообщили Белта в пресс-службе правительства.

Стороны обсудили состояние белорусско-турецкого сотрудничества в области торговли, промышленной кооперации и инвестиций, а также наметили планы по дальнейшему развитию взаимодействия в ряде сфер, представляющих взаимный интерес.

Турция входит в число важных и перспективных экономических партнеров Беларуси. "За последние 10 лет объем белорусско-турецкого товарооборота увеличился более чем в 5 раз и превысил по итогам 2016 года $800 млн. Надеемся, что по итогам текущего года нашим странам удастся выйти на показатель товарооборота в $1 млрд", - сказал Андрей Кобяков.

Руководитель правительства обратил внимание, что белорусские промышленные предприятия проявляют заинтересованность в создании в партнерстве с турецкими компаниями сборочных производств в Турции и совместном продвижении продукции на рынки стран региона. "Два крупных белорусских промышленных предприятия - "Гомсельмаш" и "Амкодор" - уже ведут работу с турецкими партнерами по созданию в Турции сборочных производств сельскохозяйственных комбайнов, а также строительной, коммунальной и иной специальной техники. Сейчас мы активно ищем партнера в Турции для создания сборочного производства белорусских тракторов", - проинформировал Андрей Кобяков.

Премьер-министр отметил, что в Беларуси готовятся к визиту премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в начале февраля 2018 года.

Андрей Кобяков также выразил надежду, что подготовленный по заказу Министерства развития Турции аналитический доклад "Турция-Беларусь: перспективы сотрудничества" позволит турецким официальным и деловым кругам более предметно взглянуть на перспективы сотрудничества с нашей страной. "В свою очередь также внимательно изучим этот документ и примем во внимание изложенные там рекомендации", - резюмировал он.