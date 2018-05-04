Беларусь и Грузия планируют создать СП по переработке мяса птицы

4 мая 2018 14:18 (UTC+04:00)

Беларусь и Грузия планируют создать совместное предприятие по переработке мяса птицы на территории Грузии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц по итогам переговоров с грузинской делегацией во главе с министром охраны природы и сельского хозяйства Леваном Давиташвили, которые состоялись в Минсельхозпроде с участием заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с поручением президента Беларуси, данном при посещении Грузии, нам необходимо углубить взаимодействие отраслей агропромышленного комплекса двух стран, увеличить присутствие продукции сельского хозяйства Грузии на продовольственных рынках Беларуси и нарастить поставки из нашей страны той продукции, в которой нуждается Грузия. В Беларусь приехала грузинская делегация, чтобы организовать взаимодействие по тем ключевым позициям, направлениям, которые интересны обеим странам, в частности, по переработке мяса птицы на территории Грузии. Сейчас организовывается рабочая группа, чтобы предложить варианты сотрудничества. Мы предполагаем, что будет создано совместное предприятие, на котором мясо птицы будет перерабатываться по белорусским технологиям, с сопровождением белорусских специалистов и обучением грузинских. Цель - поставить на рынок Грузии и других сопредельных государств общий продукт, который будет пользоваться популярностью у потребителя", - сказал Леонид Заяц.

Грузинская делегация ранее посетила ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика". "Представители Грузии ознакомились с деятельностью птицефабрики, с системой переработки, широким ассортиментом продукции, которая предлагается потребителю", - отметил министр.

Рассматривается возможность организации в Грузии производства овощей в закрытом грунте по белорусским технологиям. "Мы предложили свои технологии, свои возможности по созданию такого производства на территории Грузии в любом регионе. Мы готовы организовать сборку этих теплиц, обеспечить сопровождение технологии и обучение грузинских специалистов", - подчеркнул Леонид Заяц.

Министр охраны природы и сельского хозяйства Леван Давиташвили добавил, что рассматривается вопрос о создании совместного предприятия по переработке сухого молока в Грузии. "Это новое направление сотрудничества, которое мы определили во время этого визита. У вас очень качественные продукты, которые востребованы на грузинском рынке. Думаю, что у Грузии есть большой потенциал в этом направлении, если создать совместное предприятие. Этот вопрос мы тоже будем изучать и анализировать вместе с белорусскими коллегами", - сказал он.

Во время визита Президента Беларуси в Грузию в марте этого года подписан протокол о намерениях между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством охраны природы и сельского хозяйства Грузии, в котором обозначены направления сотрудничества и планы по содействию в развитии взаимной торговли. Приоритетное направление взаимодействия - поставка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Белорусская сторона также заинтересована в развитии сотрудничества в области аграрного образования, по вопросам развития животноводства, в реализации совместных аграрных проектов в Грузии.

Организации Минсельхозпрода за 2017 год экспортировали в Грузию продукции на $8,58 млн (рост в 2,9 раза по отношению к 2016 году), а за январь-март 2018 года - на $1,95 млн. Начаты поставки мяса птицы на грузинский рынок.

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