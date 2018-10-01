Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма

1 октября 2018 17:06 (UTC+04:00)

Беларусь в Генассамблее ООН подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма. Об этом сообщает в понедельник БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

"Около 70 государств, включая Беларусь, подписали инициированный Казахстаном документ (Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма), направленный на укрепление глобальных усилий по предотвращению и противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях. Основную цель документа предполагается достигнуть путем соблюдения имеющихся международных обязательств, активизации глобального и регионального сотрудничества на этом направлении, а также устранения условий зарождения терроризма", - отметили в министерстве.

На полях общей дискуссии Генеральной ассамблеи ООН постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков принял участие в специальном мероприятии высокого уровня, посвященном принятию Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

"Беларусь вновь подтвердила свой статус государства, уделяющего большое внимание укреплению международной безопасности, а также выступающего за более скоординированные коллективные международные усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом", - подчеркнули в пресс-службе МИД.

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