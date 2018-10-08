Беларуси интересен опыт Германии в использовании возобновляемых источников энергии

8 октября 2018 16:01 (UTC+04:00)

Беларуси интересен опыт Германии в использовании возобновляемых источников энергии. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на открытии VI Белорусско-германского энергетического форума, передает в понедельник БЕЛТА.

Ольга Прудникова подчеркнула, что дальнейшее развитие белорусской энергетической сферы направлено на гармоничное развитие различных видов энергоресурсов. "Проекты, которые реализуются в Германии касательно мощного вовлечения в баланс возобновляемой энергетики и специфичности работы этих источников, для нас также очень интересны. Мы хотели бы ознакомиться с ними, изучить опыт Германии с тем, чтобы балансировать энергосистему в том числе после ввода БелАЭС", - сказала она.

Среди перспективных направлений сотрудничества также развитие строительной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Беларуси интересен европейский опыт решения вопросов цифровой энергетики, создания "умных городов", использования электрической энергии для целей теплоснабжения, гармонизации национальных стандартов с европейскими в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также других Целей устойчивого развития.

В Беларуси остаются существенными объемы использования углеводородного топлива для теплоснабжения. "Одно из важных направлений - использование электроэнергии для нагрева. Мы должны обеспечить энергоэффективность, энергосбережение по всему тракту - от производства до потребления ресурсов в домах. Это одна из тем, которые мы будет обсуждать во время форума", - добавила замминистра.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар отметил, что две страны могут также вести плодотворный диалог касательно достижения целей Парижского соглашения по климату. "Необходимо принимать дополнительные усилия по сокращению выбросов парниковых газов", - сказал он.

Белорусско-германский энергетический форум нацелен на укрепление сотрудничества белорусских предприятий и немецких компаний, внедрение новейших технологий, освоение производства инновационной продукции и привлечение в Беларусь иностранных инвестиций. В программе форума четыре панельные дискуссии: "Новая энергетическая политика в городах", "Технологии накопления энергии и слияние секторов", "Дигитализация и управление сетями", "Возможности финансирования проектов в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности". Организаторами мероприятия выступают Министерство энергетики Беларуси и Немецкое энергетическое агентство (Denа).

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