Беларусь и Китай подписали соглашения по проектам технико-экономической помощи

11 октября 2018 15:16 (UTC+04:00)

Правительства Беларуси и Китайской Народной Республики подписали соглашения по реализации проектов технико-экономической помощи. Об этом в четверг сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство экономики Беларуси.

"В течение 2018 года двусторонние отношения и многоплановое сотрудничество наших стран в сфере технико-экономической помощи целенаправленно развиваются, - подчеркнули в ведомстве. - между правительством Беларуси и правительством Китая заключены два соглашения в форме обмена письмами".

Эти соглашения закрепили договоренности, достигнутые во время встречи на высшем уровне в июне текущего года в городе Циндао по приоритетным проектам технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта".

О том, что Китай выделит Беларуси средства на возведение этих спортивных сооружений, стало известно в июле прошлого года. Тогда министр экономики Беларуси по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая рассказал журналистам, что стороны подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. Планировалось, что будет выделено около 180 миллионов долларов.

В июне текущего года был подписан указ о подготовке территорий под строительство стадиона и бассейна. В 2018-2019 годах будут снесены объекты недвижимого имущества, возведены, реконструированы, снесены инженерные сети и сооружения в районе улиц Ванеева и Кальварийской.

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