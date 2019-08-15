Беларусь и Сербия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

15 августа 2019 09:44 (UTC+04:00)

Перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества рассмотрены во время рабочего визита в Беларусь делегации Генерального штаба Вооруженных Сил Сербии во главе с начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны. В частности, сегодня на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны Беларуси Олегом Белоконевым обсуждались реализация мероприятий плана двустороннего военного сотрудничества на 2019 год, вопросы международной и региональной безопасности, особенности проведения в Беларуси конкурса "Снайперский рубеж" Армейских международных игр - 2019.

Во время посещения ОАО "558 АРЗ" в Барановичах рассматривались перспективные направления военно-технического сотрудничества, делегация ознакомилась с ходом модернизации самолетов МиГ-29, принадлежащих Военно-воздушным силам Сербии.

Делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Сербии посетила мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где возложила цветы к Вечному огню. Рабочий визит продлится по 16 августа.

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