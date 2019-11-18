Новый порядок ввоза в Беларусь средств защиты растений вынесен на общественное обсуждение

18 ноября 2019 12:03 (UTC+04:00)

Проект постановления Совета Министров "О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)" вынесен на общественное обсуждение. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ разработан в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющим меры нетарифного регулирования ввоза на таможенную территорию ЕАЭС средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.

Рассматривать обоснованность ввоза конкретного количества образцов для использования в лабораторных исследованиях, а также в качестве эталонного стандарта будет межведомственная комиссия. Создать ее и определить порядок работы уполномочено Министерство здравоохранения.

Также проектом постановления вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он дополнен пунктом, касающимся выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.

Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 27 ноября.

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