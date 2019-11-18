Новый порядок ввоза в Беларусь средств защиты растений вынесен на общественное обсуждение

Проект постановления Совета Министров "О вопросах выдачи заключений (разрешительных документов)" вынесен на общественное обсуждение. Как передает Trend, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.



Документ разработан в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии, определяющим меры нетарифного регулирования ввоза на таможенную территорию ЕАЭС средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.



Рассматривать обоснованность ввоза конкретного количества образцов для использования в лабораторных исследованиях, а также в качестве эталонного стандарта будет межведомственная комиссия. Создать ее и определить порядок работы уполномочено Министерство здравоохранения.



Также проектом постановления вносятся изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Он дополнен пунктом, касающимся выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей.



Организатор общественного обсуждения - Министерство здравоохранения. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 27 ноября.

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