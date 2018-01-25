У берегов Китая интенсивно ликвидируют огромное нефтяное пятно

25 января 2018 09:26 (UTC+04:00)

С момента затопления танкера SANCHI работы по очистке моря проводятся интенсивно и организованно, говорится в сообщении Китайского центра поиска и спасения на море.

До 21 января на месте аварии работали 62 корабля для очистки моря от загрязнения, в том числе судно по охране морей, специальный спасательный корабль, катер береговой охраны, очистительный корабль и т.д. Площадь очистки составила 87,3 кв. морских миль. В работе было использовано 27,45 тонны диспергента, 440 килограммов впитывающего масло войлока и 768-метрового маслозаборного тягово-сцепного устройства.

20 января в 17.40 корабль HUAJI выполнил пробную эксплуатацию ROV (подводного робота) и два раза отправился в воду для наблюдения за SANCHI. По результатам исследования, пробойная дыра правого борта находится в грузовых трюмах № 2 и № 3, треугольной формы, в самом широком месте составляет 35 метров. Кроме этого, отдушина, измерительное отверстие, место мойки танков и отверстие крышки люка по большей части испортились.

В ближайшие дни из-за холодного воздуха на месте аварии в море будет ветер 6-7 баллов, и порывистый ветер 8 баллов, высота волны достигнет 2,5 – 3,5 метров, что грозит помешать работе над очисткой, контролем и исследованию под водой.

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