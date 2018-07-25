Реальный доход на душу населения жителей Пекина и Шанхая превысил 30 тысяч юаней

25 июля 2018 21:57 (UTC+04:00)

Государственное статистическое управление опубликовало реальный располагаемый подушевой доход 31 провинции за первое полугодие 2018 года. Данные показали, что среднедушевой доход жителей Пекина и Шанхая превысил 30 тысяч юаней, жителей провинции Чжэцзян и Тяньциня – выше 20 тысяч юаней Среди них Шанхай занял первое место в стране, где подушевой доход оказался в размере 32612 юаней, сообщает «Жэньминь жибао».

Согласно данным, за первое полугодие 2018 г. реальный располагаемый подушевой доход жителей всей страны составил 14063 юаней, то есть вырос на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее представитель Государственного статистического управления Мао Шэнъюн на брифинге отметил, что, исходя из спроса, роль потребления для экономики становится все более значительной. За первое полугодие коэффициент вклада потребления в развитие экономки достиг 78,5 процентов, что стало ростом на 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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