Москва и Пхеньян договорились о более тесной работе по вопросам безопасности

8 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

Заместители министров иностранных дел России и КНДР Игорь Моргулов и Цой Сон Хи договорились о более тесной работе по вопросам региональной безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД России, сообщает в понедельник ТАСС.

"Были предметно обсуждены ключевые аспекты урегулирования ситуации на Корейском полуострове, - информировали в дипведомстве. - Достигнута договоренность продолжать укреплять координацию между Россией и КНДР по вопросам региональной безопасности в интересах скорейшего решения всего комплекса проблем субрегиона".

Цой Сон Хи находится в российской столице с рабочим визитом. 9 октября в Москве состоится трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел России, КНДР и Китая. Как ожидается, на консультациях речь пойдет о денуклеаризации Корейского полуострова и урегулировании отношений между Пхеньяном и Сеулом.

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