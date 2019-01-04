Китай и США 7-8 января проведут переговоры по торговле на уровне замминистров

Китай и США проведут 7-8 января переговоры на уровне заместителей глав торговых ведомств. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу министерство коммерции КНР.

"4 января состоялась двусторонняя беседа, в ходе которой решено, что американская делегация во главе с замминистра посетит Китай. Пройдет конструктивное обсуждение в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами двух стран на саммите G-20 в Аргентине", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

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