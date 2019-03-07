Руководитель Главного таможенного управления КНР о борьбе с контрабандой

В этом году Главное таможенное управление планирует провести специальную операцию «Синее небо - 2019», направленную на активную борьбу с контрабандой мусора из-за границы. Об этом заявил руководитель Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэн 5 марта в ответ на вопрос журналиста в "коридоре членов ВК НПКСК" в Доме народных собраний, сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

Наложение запрета на импорт иностранного мусора является показательной мерой в непрерывном строительстве экологической культуры Китая. 18 апреля 2017 г. руководящая группа по всестороннему углублению реформ рассмотрела и приняла «Проект о запрете ввоза иностранного мусора и стимулировании реформы контроля за импортом твердых отходов» (сокр. «Проект») на собрании. В июле прошлого года Канцелярия Госсовета официально выпустила данный «Проект» и потребовала всесторонне запретить ввоз в страну иностранного мусора с целью защиты безопасности экологической среды в стране и охраны здоровья народа. В 2018 г. Главное таможенное управление провело специальную операцию «Синее небо - 2018», где по контрабанде твердых отходов было проведено пять операций, которые получили большой успех.

Главное таможенное управление провело строгую проверку твердых отходов. В прошлом году объем импорта твердых отходов снизился на 46,5%. Кроме того, Главное таможенное управление усилило последующий контроль и первоначальную проверку. Ни Юэфэн отметил, что в прошлом году таможенные управления обнаружили и задержали 150 тысяч тонн твердых отходов, которые затем отправили за пределы страны. В то же время Главное таможенное управление усилило последующий контроль. «Если мы обнаружим противозаконное действие какого-либо предприятия, то обязательно лишим его лицензии на работу», - подчеркнул чиновник.

Чтобы лучше осуществлять работу по борьбе с контрабандой, необходимо укреплять международное сотрудничество. Ни Юэфэн считает, что если некоторые страны контролируют ввоз мусора, а другие нет, то проблема контрабанды мусора никогда не решится. В прошлом году по инициативе Главного таможенного управления Китая была успешно проведена международная совместная правоохранительная операция «Богиня Земли», в которой приняли участие 75 стран и регионов, что способствовало переработке, использованию и обработке твердых отходов в этих странах.

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