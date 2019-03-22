В Китае после взрыва на химзаводе перекрыли три реки

Власти Китая после мощного взрыва на химзаводе перекрыли три реки, чтобы не допустить попадания в Желтое море загрязненных сточных вод, следует из сообщения министерства экологии страны.

После инцидента министерство экологии запустило экстренный механизм реагирования и направило на место происшествия 11 рабочих групп во главе с заместителем министра.

Изучив место происшествия, рабочая группа пришла к выводу, что место ЧП находится лишь в двух километрах от ближайшей реки Гуаньхэ и всего в десятке километров от устья реки Гуаньхэ, где она впадает в Желтое море.

"Рабочая группа приняла решение перекрыть канал, через который в реку Гуаньхэ попадают реки Синьминьхэ, Синьфэнхэ и Синьнунхэ, находящиеся на территории промышленного парка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочие соорудили плотину и создали отвод внутри промышленного парка площадью 3,5 квадратных километров. Сообщается, что инженерные работы по перекрытию канала практически завершены.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн около 14.00 по местному времени (09.00 мск). Взрыв был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство в 14.48 (09.48 мск) зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров в находящемся недалеко от места взрыва уезде Гуаньнань городского округа Ляньюньган также в провинции Цзянсу.

По последним данным, в результате происшествия погибли 47 человек, в шестнадцать больниц за медицинской помощью обратились 640 человек, среди них 90 человек с тяжелыми травмами. Как ранее сообщили РИА Новости в правительстве провинции, данных об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.