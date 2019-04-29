Си Цзиньпин призвал заботиться об экологии

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международной выставки садово-паркового искусства ЭКСПО-2019 призвал бережно относиться к окружающей среде и беречь экологию, "как собственные глаза", передает Trend со сссылкой на РИА Новости.

Масштабная выставка садово-паркового искусства открылась в Пекине в воскресенье вечером, помимо китайского лидера с супругой Пэн Лиюань на ней присутствовали также лидеры Чехии, Джибути, Киргизии, Непала, Таджикистана, Камбоджи, Мьянмы, Пакистана, Сингапура, а также специальные представители других стран.

"Если обратиться к истории развития человечества, то можно заметить, что улучшение экологической среды всегда сопровождалось процветанием культуры и цивилизации, а ослабление экологии влекло затухание цивилизации. Модель развития цивилизации по принципу "убить курицу, чтобы получить яйцо, и осушить пруд, чтобы выудить рыбу" более не актуальна, "зеленое развитие", приспособление к природе, защита экологии - стали основой будущего", - заявил китайский лидер, слова которого приводятся на сайте Госсовета КНР.

Он подчеркнул, что "Земля - единственное место для всего человечества, мы должны защищать окружающую среду так же, как защищаем собственные глаза, обращаться с экологией так же, как с собственной жизнью, необходимо выстраивать фундамент экологической цивилизации и идти по пути "зеленого развития".

Выставка открылась в воскресенье в уезде Яньцин на севере Пекина на общей площади в 960 гектаров и продлится 162 дня - до 7 октября, в ЭКСПО принимают участие 100 стран и международных организаций, включая Россию. Посетить экспозицию может любой, стоимость билетов варьируется от 120 юаней (18 долларов) до 500 юаней (74 доллара), льготные билеты обойдутся в 80 юаней (12 долларов).

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