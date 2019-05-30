МИД Китая анонсировал подписание около 30 соглашений с Россией

30 мая 2019 06:32 (UTC+04:00)

Россия и Китай в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина подпишут около 30 соглашений в различных сферах, в том числе два политических соглашения, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Си Цзиньпин 5-7 июня посетит Россию с государственным визитом и примет участие в работе ПМЭФ в Петербурге.

"В ходе визита будет подписано очень много документов, около 30 соглашений. Помимо двух политических соглашений, остальные соглашения касаются торгово-экономической сферы, энергетической, инвестиционной и других областей", - заявил на брифинге Чжан Ханьхуэ

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