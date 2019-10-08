Ущерб экономике Гонконга за шесть дней протестов оценили в $357 млн

Экономика Гонконга потеряла по меньшей мере 2,8 млрд гонконгских долларов ($357 млн) в результате массовых беспорядков за последние шесть дней. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на местных экспертов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их оценкам, ущерб сектору розничных продаж, транспортной отрасли, ресторанному и гостиничному бизнесу за минувшие выходные и понедельник достиг 1,9 млрд гонконгских долларов ($242 млн).

Как отметил исполнительный директор финансовой компании Geo Securities Фрэнсис Лунь, потери оператора метро Гонконга - корпорации MTR - за выходные могут составить 500 млн гонконгских долларов ($63,7 млн). В субботу впервые в истории местной подземки она полностью прекратила свою работу после учиненных демонстрантами актов вандализма, а в воскресенье функционировала в ограниченном режиме - была открыта только половина станций.

В пятницу глава гонконгской администрации Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий. Однако нововведение не остановило митингующих, а, напротив, спровоцировало эскалацию протестов. Сотни радикалов устроили погромы на станциях метро, били стекла в магазинах и ресторанах, ломали светофоры, устраивали поджоги, блокировали дороги.

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