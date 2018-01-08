Джонсон: статус Иерусалима должны определить израильтяне и палестинцы в ходе переговоров

8 января 2018 19:56 (UTC+04:00)

Статус Иерусалима должен быть определен на основе соглашения между израильтянами и палестинцами. Это подчеркнул глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Я вновь подтвердил приверженность Великобритании поддержке палестинского народа и концепции двух государств. Существует острая необходимость в возобновлении мирных переговоров. Позиция Великобритании по статусу Иерусалима четкая и неизменная: статус должен определяться на основе соглашения, достигнутого в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами. Иерусалим должен стать совместной столицей израильского и палестинского государств", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал указание Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 28 декабря Генассамблея ООН подавляющим большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля в ответ на решение Трампа.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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