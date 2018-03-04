Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Бельгии

4 марта 2018 03:05 (UTC+04:00)

При взрыве в жилом доме в Бельгии погибли два человека. Это произошло в центре Льежа, пишут местные СМИ, передает РЕН ТВ.

"Оценивается масштаб ущерба, дополнительные силы стягиваются к месту ЧП"- сказал полковник Люк Счевенелс.

Причины взрыва выясняются. Фасад дома может обвалиться, пламя на втором этаже еще не потушено. Очевидцы слышали звук взрыва. Территория оцеплена, ближайшие направления закрыты для въезда.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что во все стороны летели камни, пламя было видно со стороны улицы.

На месте работают пожарные и спасатели.

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Azernews Newspaper
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