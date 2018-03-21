В Эстонии столкнулись поезд и микроавтобус

21 марта 2018 14:22 (UTC+04:00)

Поезд и микроавтобус столкнулись в среду на железнодорожном переезде в поселке Сауэ под Таллином, водитель автомобиля доставлен в больницу, передает РИА Новости со ссылкой на департамент полиции и погранохраны республики.

"По предварительным данным, микроавтобус выехал перед поездом на красный свет светофора у переезда. Водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. На момент столкновения в поезде находились семь человек, никто из них не пострадал. Из-за инцидента нарушено движение пассажирских поездов", — говорится в сообщении.

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