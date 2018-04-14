Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уверена в успехе ударов по Сирии, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

"Полная оценка авиаударов продолжается. Мы уверены, что они были успешными", — сказала она на пресс-конференции в субботу утром.

Мэй также напомнила, что решение о нанесении ударов по Сирии было принято после того, как сирийское правительство якобы применило химическое оружие на прошлой неделе.

Ранее МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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