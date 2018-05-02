Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану

Израиль должен как можно скорее предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) свои данные о том, что Иран якобы осуществляет ядерные разработки в обход международного контроля, передает ТАСС. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить", - подчеркнула Меркель.

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