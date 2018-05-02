Меркель считает, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану

2 мая 2018 19:02 (UTC+04:00)

Израиль должен как можно скорее предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) свои данные о том, что Иран якобы осуществляет ядерные разработки в обход международного контроля, передает ТАСС. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

"Мы считаем важным, чтобы информация, которая звучит из Израиля, как можно быстрее была передана МАГАТЭ, чтобы там можно было ее проверить", - подчеркнула Меркель.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 100 человек
Общество 18:20
США пытаются дискредитировать инициативу России и КНР по СВПД
США 17:40
В МИД ФРГ заявили, что Израиль должен как можно скорее предоставить МАГАТЭ данные по Ирану
Европа 17:01
ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли
Экономика 15:55
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76 (Обновлено)
Общество 14:23
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября
США 14:00
Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана
Израиль 12:51
Лидеры Австралии и Франции выступают за сохранение соглашения по иранскому атому
Ядерная программа 09:41
Иран установил в апреле рекорд по экспорту нефти с начала реализации СВПД
Экономика 04:11
В Белом доме рассказали, когда у Ирана может появиться ядерное оружие
Ядерная программа 1 мая 23:37
В ООН выступили в поддержку соглашения с Ираном
Ядерная программа 1 мая 21:45
В ФРГ потребовали срочно предоставить МАГАТЭ доступ к документам по Ирану
Европа 1 мая 20:58
Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном
Израиль 1 мая 20:16
США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ
США 1 мая 18:30
Джонсон: Заявление Нетаньяху по Ирану говорит о важности сделки по его ядерной программе
Европа 1 мая 17:27
В МИД РФ не видят необходимости внеплановой встречи "шестерки" с Ираном
Россия 1 мая 17:24
Нетаньяху считает, что действия Ирана могут привести к войне на Ближнем Востоке
Израиль 1 мая 17:17
МАГАТЭ не фиксировало признаков разработки ядерной бомбы в Иране после 2009 года
Ядерная программа 1 мая 16:50