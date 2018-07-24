В Греции два человека погибли, более 20 ранены из-за лесного пожара

По меньшей мере два человека погибли, более 20 получили ранения в результате сильного лесного пожара, вспыхнувшего неподалеку от Афин, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.

Ранее сообщалось, что пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Экстренные службы призывают людей держаться подальше от территории пожара.

Руководитель Национального центра экстренной медицинской помощи Греции Георгиос Матиопулос сообщил телеканалу SKAI о двух жертвах, тела которых были обнаружены вблизи морских курортов к северо-востоку от Афин. По его словам, 25 человек были госпитализированы, некоторые из них с тяжелыми травмами.

Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в этой стране. В 2017 году в ряде регионов Греции из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

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