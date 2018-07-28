Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit

28 июля 2018 11:38 (UTC+04:00)

Премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Чехии Андрей Бабиш считают важным исключить вариант такого завершения переговоров между Лондоном и Брюсселем по Brexit, при котором стороны не смогут достичь соглашения. Об этом заявил в пятницу представитель Мэй по итогам состоявшейся встречи политиков, передает ТАСС.

"Они согласились, что важно найти решение, и что переговоры должны продолжиться безотлагательно", - говорится в распространенном Даунинг-стрит заявлении представителя премьер-министра Соединенного Королевства. Как отмечается, Мэй и Бабиш обсудили последние предложения будущих отношений между Великобританией и ЕС после "развода", сформулированные Лондоном. "Она (Мэй) подчеркнула, что свободная зона между Великобританией и Евросоюзом должна продолжать обеспечивать слаженную торговлю, которая позволит компаниям по всей Европе сохранять жизненно важную интегрированность в производственные цепочки", - говорится в сообщении.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Мэй и Бабиш также затронули тему миграции, отметив, что этот "насущный вопрос" для Европы должен решаться сразу по нескольким фронтам. Так, они подчеркнули необходимость борьбы "с беспринципными людьми, входящими в банды по контрабанде людей", и "улучшения информирования населения для того, чтобы люди в первую очередь не совершали опасные путешествия".

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