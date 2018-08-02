Банк Англии повысил базовую процентную ставку

2 августа 2018 15:33 (UTC+04:00)

Банк Англии, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,75% годовых, следует из информации, размещенной на сайте банка, передает ТАСС.

Повышение ставки Банка Англии произошло впервые с ноября 2017 года, когда показатель был повышен с 0,25% до 0,5% годовых.

При этом рынок ожидал повышение ставки на 25 б. п. Так, по данным опроса Bloomberg, лишь девять из 58 опрошенных аналитиков ожидали сохранения ставки Банка Англии на прежнем уровне 0,5% годовых. Все остальные опрошенные эксперты прогнозировали повышение на 25 б. п.

При этом на прежнем уровне сохранен и лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов, - £435 млрд. Банк Англии использует средства для приобретения с рынка государственных облигаций Великобритании, что поддерживает цены на эти бумаги и сохраняет доходность по ним на низком уровне.

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