Foreign Policy: Европа задумалась о подрыве гегемонии доллара

10 сентября 2018 03:03 (UTC+04:00)

Европа обсуждает способы свести на нет гегемонию доллара и американского финансового господства из-за недовольства санкционной политикой Вашингтона, об этом, как передает РИА Новости, сообщает американский журнал Foreign Policy.

Немецкие и французские чиновники все активнее ищут пути противодействия финансовому господству США, что лишь подтверждает наличие серьезных противоречий между Европой и Соединенными Штатами, отмечает издание.

Ранее, напоминает Foreign Policy, о необходимости обретения Европой финансовой независимости заявлял глава МИД Германии Хейко Маас, что, по мнению журнала, может стать началом возвращения свободы действий и в европейской внешней политике.

Такие же настроения, добавляет автор статьи, прослеживаются и у министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который призвал к созданию "полностью независимых финансовых инструментов" и выразил желание сделать Европу "суверенным континентом, а не вассалом".

В качестве меры для решения проблемы финансовой независимости Европы, указывает Foreign Policy, было предложено создать альтернативную платежную систему, а также повысить роль европейской валюты и организовать фонд для торговли с подсанкционными странами.

Ранее подобные меры предпринимались такими странами, как Россия, Китай и Венесуэла, однако сейчас, как отмечает издание, подобные "маневры" собираются провести "ключевые американские союзники".

Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
США 03:01
Глава Минэнерго США на следующей неделе посетит Россию
США 9 сентября 22:04
Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии
Арабские страны 9 сентября 21:45
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за проведение парада без ядерных ракет
США 9 сентября 21:17
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей США и КНДР
Китай 9 сентября 19:18
США перебросили в Сирию дополнительные войска
США 9 сентября 10:13
Лента новостей
В Париже задержали мужчину, ранившего ножом семь человек
Европа 03:49
В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
США 03:01
На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Россия 02:15
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны 01:25
Президент Судана распустил правительство страны
Другие страны 00:52
84 человека погибли в боях в Йемене после срыва консультаций в Женеве
Арабские страны 00:24
16 человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Турции
Турция 9 сентября 23:54
В Петербурге BMW выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами
Россия 9 сентября 23:29
Соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и ЕС может быть подписано в этом году
Беларусь 9 сентября 23:11