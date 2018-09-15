Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение расходов на военные нужды

Одной из тем запланированной в начале октября встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе станут дальнейшие усилия по увеличению расходов на военные нужды, заявил как передаёт РИА Новости в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

Переговоры министров стран НАТО запланированы на 3 и 4 октября.

"На июльском саммите альянса все союзники согласились удвоить свои усилия по расходам на оборону. Это станет одним из основных фокусов встречи на уровне министров обороны в следующем месяце. Мы продолжим интенсивно работать со всеми союзниками, чтобы обеспечить выполнение нами обещаний", — заявил генсек НАТО, выступая в фонде Heritage в Вашингтоне.

Он напомнил, что ранее было принято решение прекратить сокращение расходов на оборону и увеличить их до 2% ВВП к 2024 году, и текущий год станет четвертым годом подряд, когда расходы будут расти.

В 2014 году все страны НАТО приняли обязательство остановить сокращение оборонных бюджетов, увеличить расходы и стремиться к тому, чтобы в течение десятилетия приблизиться к затратам на оборону по меньшей мере в объеме 2% ВВП. С 2014 года и в течение трех последующих лет происходило увеличение оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде, в результате чего на эти цели было дополнительно выделено 87 миллиардов долларов США. В целом по европейским союзникам и Канаде в этом году ожидается рост на 3,8%.

На саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля президент США Дональд Трамп потребовал от союзников ускорить достижение показателя в 2% от ВВП, а в перспективе и довести его до 4%.





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