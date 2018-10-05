Франция призвала к соблюдению сочинских договоренностей по Идлибу

5 октября 2018 20:36 (UTC+04:00)

Франция призывает к соблюдению сочинских договоренностей по сирийскому Идлибу и скорейшему запуску конституционного комитета Сирии, заявил журналистам представитель французского МИД, передает РИА Новости.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

"Франция призывает к тому, чтобы сочинское соглашение выполнялось в полной мере всеми сторонами, в том числе режимом Дамаска и его союзниками, и к гарантиям длительного прекращения огня в регионе Идлиба", - сказал представитель МИД Франции.

"Франция преследует две срочные цели в отношении ситуации в Идлибе. С одной стороны, избежать наступления режима и его союзников, которое может привести к гуманитарной, миграционной катастрофе и катастрофе в сфере безопасности с недопустимыми последствиями для региона и для Европы, а с другой стороны, создать условия для возрождения политического процесса", - подчеркнул представитель французского министерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В турецкой Конье найдено взрывчатое вещество типа С4
Турция 19:04
В БГУ побывали участники форума «Образование в диалоге культур: мир русской школы» (ФОТО)
Общество 18:32
Совет Европы и ФИФА подписали меморандум о сотрудничестве
Европа 17:30
Казахстан и Россия запустят паром между странами
Экономика 17:28
Иран намерен увеличить объем расчетов в нацвалютах с Россией
Иран 17:27
Азиатский банк развития даст Грузии 255 млн евро
Грузия 16:45
Лента новостей
BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России
Россия 21:24
В Азербайджане обнародованы виды запрещенной для ловли рыбы
Общество 20:57
Позицию Затулина можно назвать армянским лоббизмом - Афлатун Амашев
Политика 20:42
Туркменистан и Кыргызстан укрепляют партнерство в агросекторе
Бизнес 20:15
Удмуртия хочет совместно с Азербайджаном создавать беспилотники (Эксклюзив)
Бизнес 20:15
В Азерайджане утвержден список лекарств, цены на которые регулируются государством
Общество 20:07
В Азербайджане задержано более 90 незаконных мигрантов (ФОТО)
Происшествия 20:04
Нетаньяху: Израиль будет жестко отвечать на любые атаки из сектора Газа
Израиль 20:01
В Азербайджане оштрафованы браконьеры, изъято ружье
Общество 20:01