В Португалии вспыхнул крупный лесной пожар

7 октября 2018 15:33 (UTC+04:00)

Крупный пожар бушует в Португалии в муниципалитетах Синтра и Кашкайш (округ Лиссабон), передает РИА Новости.

К тушению огня подключены более 700 пожарных, семь самолетов-амфибия, более 200 единиц техники, сообщает португальский телеканал TVI24.

Жители нескольких деревень были вынуждены покинуть свои дома в целях безопасности, еще 300 эвакуированы из кемпинга в природном парке Синтра-Кашкайш. Всего эвакуированы около 350 человек.

По предварительным данным, пострадали 18 человек, в основном пожарные, сообщили в Гражданской защите.

Огонь вспыхнул в субботу вечером и распространился за ночь из-за сильных порывов ветра, скорость которого достигала 100 км в час. Две дороги в этом районе перекрыты.

Лесные пожары регулярно бушуют летом и осенью в Португалии, в прошлом году в огне погибли 106 человек.

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