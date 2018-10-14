В Баварии началось голосование на выборах в парламент

Выборы в парламент германской федеральной земли Бавария начались в 08:00 (10:00) в воскресенье. По их итогам будет сформировано правительство этого субъекта федерации, а также распределены депутатские места, передаёт ТАСС.

Избирательные участки будут работать до 18:00 (20:00). Сразу после этого опубликуют первые данные экзитполов. В этой федеральной земле 9,5 млн человек имеют право голоса.

В ходе выборов ожидается два ключевых момента: во-первых, абсолютное большинство может утратить Христианско-социальный союз (ХСС) Хорста Зеехофера, во-вторых, впервые в баварский ландтаг пройдет правопопулистская "Альтернатива для Германии".

Согласно последнему опросу общественного мнения, которого было проведено по заказу телеканала ZDF, ХСС пользуется поддержкой 34% баварцев, что на 13% меньше, чем пять лет назад, на момент проведения предыдущих выборов в баварский ландтаг. Второе место в рейтинге политической популярности, по данным социологов, уверенно занимает "Союз-90"/"зеленые" с 19%. На третье претендуют сразу три партии - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 12%, "Свободные избиратели" (10%) и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10%).

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