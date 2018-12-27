Илон Маск пообещал разместить по всей Европе заправки для машин Tesla

27 декабря 2018 14:06 (UTC+04:00)

Предприниматель Илон Маск заверил, что заправки Supercharger для электромобилей, производимых его компанией Tesla, появятся во всех уголках Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Сеть электрозаправок] Supercharger покроет 100% территории Европы в следующем году - от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал он в четверг в Twitter, отвечая на вопрос будущего владельца автомашины Tesla Model X из Дублина.

В соответствии с картой, размещенной на сайте компании, в настоящее время электрозаправки размещены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. На сегодняшний день работают 1386 электрозаправок, на которых имеется 11,6 тыс. точек подключения.

По плану Tesla, в России вскоре должны появиться пять электрозаправок, на Украине - две и еще четыре в странах Балтии.

Зарядная станция Supercharger представляет собой специальный трансформатор, с помощью которого можно быстро "заправить" автомобили Tesla. Как сообщается на сайте производителя, машину можно зарядить до 80% емкости аккумулятора приблизительно за 30 минут. В отличии от традиционных АЗС, Supercharger может устанавливаться в закрытых помещениях.

Компания Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X.

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