Илон Маск пообещал разместить по всей Европе заправки для машин Tesla

Предприниматель Илон Маск заверил, что заправки Supercharger для электромобилей, производимых его компанией Tesla, появятся во всех уголках Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Сеть электрозаправок] Supercharger покроет 100% территории Европы в следующем году - от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал он в четверг в Twitter, отвечая на вопрос будущего владельца автомашины Tesla Model X из Дублина.

В соответствии с картой, размещенной на сайте компании, в настоящее время электрозаправки размещены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. На сегодняшний день работают 1386 электрозаправок, на которых имеется 11,6 тыс. точек подключения.

По плану Tesla, в России вскоре должны появиться пять электрозаправок, на Украине - две и еще четыре в странах Балтии.

Зарядная станция Supercharger представляет собой специальный трансформатор, с помощью которого можно быстро "заправить" автомобили Tesla. Как сообщается на сайте производителя, машину можно зарядить до 80% емкости аккумулятора приблизительно за 30 минут. В отличии от традиционных АЗС, Supercharger может устанавливаться в закрытых помещениях.

Компания Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X.

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