В Испании оценили последствия "жесткого" Brexit для экономики страны

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения обойдется испанской экономике в 10 миллиардов евро, такой прогноз сделал Банк Испании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В результате Brexit без соглашения испанский ВВП сократится на 0,5% за пять лет, если он будет упорядоченным, и на 0,8%, если он будет неупорядоченным. В худшем случае ежегодный средний рост ВВП сократится с одной до двух десятых", - говорится в докладе Банка Испании "Brexit: оценка ситуации и перспективы".

По прогнозам, уровень безработицы повысится на 0,8%, число потерянных рабочих мест составит от 125 тысяч до 150 тысяч.

"В целом результаты предполагают, что потери от возможного выхода Великобритании из ЕС могут быть значительными для испанской экономики - в зависимости от сценария, который в результате осуществится, но не чрезмерными", - прогнозируют в Банке Испании.

Самый ощутимый удар будет нанесен по экспорту - потери могут составить 2,6%. Власти Испании при этом заверяют: они готовы к варианту выхода Великобритании без соглашения.

"К неупорядоченному выходу Соединенного Королевства Испания готова. Мы уже разработали план на случай чрезвычайных обстоятельств, который, как мы надеемся, будет одобрен большинством в парламенте", - заявил премьер страны Педро Санчес на мероприятии в Мадриде.

По его словам, существующее соглашение о выходе между правительством Терезы Мэй и ЕС - лучшее из возможных, "единственное жизнеспособное", и "британский парламент должен это понять".

"Испания будет придерживаться конструктивной позиции для того, чтобы добиться упорядоченного выхода Великобритании. Если соглашение не будет ратифицировано до 29 марта, мы внимательно выслушаем британское предложение. Если будет предложено продление, надо будет объяснить нам, зачем. И насколько. Ходить кругами - не решение", - добавил испанский премьер.

По словам генерального секретаря по международным делам, ЕС, G20 и глобальной безопасности Хосе Мануэля Альбареса, Испания готова к любому сценарию Brexit.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.