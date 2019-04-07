Перестрелка в Дании, погиб человек

7 апреля 2019 17:47 (UTC+04:00)

Датская полиция задержала 14 человек после перестрелки в городе Рунгстед, в результате которой один человек погиб, несколько были ранены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье телеканал SVT.

"Четырнадцать человек в возрасте 20-32 лет задержаны в связи со стрельбой в Рунгстеде. Полиция расследует их возможную причастность к произошедшему", - говорится в сообщении в официальном Twitter полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером. На пресс-конференции, которая прошла позднее, представители полиции заявили, что перестрелка носила криминальный характер.

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