Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками

Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Мигранты развернули лагерь рядом с центром приема беженцев и мигрантов после того, как в Facebook были опубликованы призывы собраться в группы, двинуться к границе в город Идомени и требовать открыть границу. В сообщениях под названием "Караван надежды" ложно сообщалось, что будет открыта граница с Северной Македонией, чтобы перебраться в Центральную Европу.

В лагере собралось около тысячи человек. Мигранты несколько раз устраивали беспорядки и вступали в столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ, были арестованы трое участников беспорядков.

Власти убедили людей, что границу не откроют. В последние сутки мигрантов стали вывозить арендованными автобусами в центры размещения и в гостиницы в разных регионах Греции.

В воскресенье вечером последние 60 человек покинули лагерь.

Через Идомени в 2015 году пролегал так называемый балканский маршрут миграции, по которому сотни тысяч мигрантов через территорию Греции перебрались в другие европейские страны. После закрытия границ в Греции оказались заблокированы десятки тысяч мигрантов и беженцев. Они хотят перебраться в благополучные страны Европы, в основном в Германию.

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