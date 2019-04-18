В Лондоне появилась зона чистого воздуха

18 апреля 2019 07:27 (UTC+04:00)

Мэрия Лондона установила жесткие экологические стандарты для транспорта (бензиновые авто должны соответствовать нормам Евро-4, дизельные – Евро-6) и закрыла въезд в центр тем автомобилям и грузовикам, которые этим нормам не соответствуют. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Евро Пульс".

За пребывание в зоне сверхнизких выбросов владелец легкового автомобиля, не соответствующего требованиям, должен заплатить почти 15 евро в день, грузового – 116 евро в день. Нарушителей ждет штраф от 185 до 1,16 тысячи евро в зависимости от типа автомобиля.

В отличие от обычных зон низких выбросов вредных веществ, которые существуют во многих городах мира, в Лондоне запрет на "грязные" автомобили теперь действует постоянно и касается всех, даже местных жителей.

Это первая мера, которая входит в масштабный план мэрии по борьбе с загрязнением воздуха в столице Великобритании. Среди дальнейших мер – переход на более экологичный общественный транспорт и расширение зон низких выбросов.

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