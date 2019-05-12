Преемница Меркель не планирует занимать пост канцлера Германии до 2021 года

Председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель, заявила в интервью изданию Welt am Sonntag, что не планирует занимать пост канцлера до официального истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Крамп-Карренбауэр в декабре прошлого года была избрана председателем ХДС вместо Меркель на съезде партии в Гамбурге. Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

Канцлер и правительство были избраны на весь срок полномочий, и граждане справедливо ожидают, что они будут серьезно относятся к обязательствам, вытекающим из этих выборов. Поэтому я могу исключить, что я прилагаю усилия для бессмысленных изменений.

Как заявила Крамп-Карренбауэр, ХДС выдвинет кандидата на пост канцлера "в конце осени 2020 года", сразу после того, как будет принята новая программа партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр родилась 9 августа 1962 года в федеральной земле Саар на границе с Францией и Люксембургом. В 1981 году она вступила в ХДС, с 1999 года - работала во фракции ХДС в ландтаге Саара, занимала разные посты в земельном правительстве, с 2011 по 2018 годы возглавляла кабмин в Сааре. С февраля 2018 года Аннегрет Крамп-Карренбауэр занимает пост генерального секретаря ХДС, куда ее выдвинула Меркель. Это дало основание немецким СМИ называть Крамп-Карренбауэр "преемницей и протеже" канцлера на посту руководителя партии.

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