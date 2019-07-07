Власти Британии выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации

Правительство Великобритании в течение ближайших трех лет выделит £18 млн ($22,5 млн) для борьбы с распространением недостоверной информации в странах Восточной Европы и на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МИД Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Британский министр иностранных дел Джереми Хант в преддверии Глобальной конференции по вопросу свободы прессы, которая пройдет в Лондоне 10-11 июля, обратил внимание на важность создания условий для беспрепятственной работы журналистов. "Поскольку лишь 10% населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, фейковые новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать общественность, - сказал он. - Моей целью на этой конференции будет работа с моими коллегами, чтобы договориться о способе защиты свободы СМИ и установить цену для тех, кто нарушает ее".

В МИД Соединенного Королевства отметили, что официальный Лондон недавно ввел новую учебную программу для правительственных и государственных должностных лиц, цель которой - выявление и борьба с дезинформацией.

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