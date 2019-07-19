Латвии необходимо завезти около 300 тысяч рабочих, заявили в Риге

Латвии необходимо завезти из-за рубежа около 300 тысяч рабочих, чтобы избежать проблем в будущем, сказал журналистам член президиума сейма, депутат Андрей Клементьев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Латвия один из лидеров ЕС по убыли населения. За последние 10 лет республику, население которой составляет менее 2 миллионов человек, покинуло около 350 тысяч жителей трудоспособного возраста.

"Если сегодня не привезти в Латвию 300 тысяч рабочих, то у нас в будущем будут проблемы", - сказал депутат.

По словам Клементьева, из-за эмиграции, превышения смертности над рождаемостью в республике резко сокращается число трудоспособных жителей.

Латвия стала членом ЕС в 2004 году.

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