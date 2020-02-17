Совет ЕС обсудит ближневосточное урегулирование после выборов в Израиле
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят ближневосточное урегулирование и предложенную США "сделку века" после парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 2 марта. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы обменялись мнениями по Ближнему Востоку, в частности в свете предложения США. Мы обсудили, как наиболее успешно запустить политический процесс и как защитить международно согласованные параметры и международное право. Некоторые министры попросили, чтоб вопрос был включен в повестку следующего Совета ЕС с некоторыми резолюциями. Мы сделаем это после выборов в Израиле", - сказал Боррель.
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