В Британии из-за опасений по коронавирусу закрыли восемь школ

Из-за опасений в распространении коронавируса в Британии закрылись восемь школ, еще в 18 школах часть учеников отправлена домой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили учебные заведения.

Накануне сообщалось, что одна школа в Чешире закрылась из-за того, что несколько ее учеников вернулись с каникул на горнолыжном курорте в Италии, где растет количество случаев заражения коронавирусом. Все закрытые школы буду подвергнуты "глубокой чистке" и уборке в целях предосторожности, о заболевании кого-либо из учеников или учителей не сообщается.

Во всех случаях причиной для закрытия школ до конца недели или временного роспуска классов стало посещение учениками или сотрудниками школы северных регионов Италии. Классы распущены в 18 школах в Корнуолле, Чешире, Йоркшире, Беркшире, Пемброкшире, Ливерпуле, Лондоне, Бирмингеме и в Северной Ирландии.

В настоящее время Управление здравоохранения Англии не издавало рекомендацию о закрытии школ. Решение о приостановке занятий принимает руководство школ.

Британские власти рекомендуют гражданам обращаться к врачам в случае появления симптомов гриппа. Людям также рекомендовано оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и такси.

Как рассказал журналистам главный врач Англии Крис Уитти, в случае массового распространения коронавируса в стране школы будут закрыты. Согласно правительственному докладу, при пессимистичном сценарии заразиться коронавирусом могут до 80% британцев, для 500 тысяч человек заболевание может привести к смерти.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.