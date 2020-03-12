У испанского министра обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружен у испанского министра равных возможностей Ирене Монтеро, она и ее муж, вице-премьер и лидер партии Unidas Podemos Пабло Иглесиас, находятся на карантине. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило испанское правительство.

"Состояние министра хорошее, второй вице-премьер Пабло Иглесиас из-за этой ситуации также находится на карантине. В соответствии с установленными протоколами утром будут взяты анализы у всех членов правительства. Результаты станут известны во второй половине дня, и о них сообщат официально", - говорится в сообщении правительства.

На заседании кабинета в четверг будут присутствовать только те министры, чье участие необходимо для принятия плана действий в связи с необходимостью борьбы с коронавирусом. Все остальные встречи будут проводить через видеоконференции.

По последним данным, в Испании коронавирусом заболели 2200 человек, 55 умерли.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.