Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.
"Cербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения", - заявил он.
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