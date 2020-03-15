Президент Сербии ввел в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент Сербии Александар Вучич ввел в стране чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил на экстренной пресс-конференции в воскресенье.

"Cербия с сегодняшнего дня ведет войну с невидимым противником, вирусом, наша страна должна победить. На основании Конституции, письма министра обороны, моего письма и письма премьера мы приняли решение о введении чрезвычайного положения", - заявил он.