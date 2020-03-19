Столтенберг: Северная Македония станет членом НАТО в ближайшее время

Северная Македония станет 30-м членом НАТО в ближайшее время, все страны альянса завершили процесс ратификации протокола о ее вступлении. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о состоянии НАТО за 2019 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все союзники (страны альянса) уже завершили процесс ратификации протокола о вступлении. Северная Македония станет членом НАТО в самое ближайшее время", - заявил он.